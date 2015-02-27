В донецькій міліції розповіли, звідки відводиться українське важке озброєння

«Сьогодні отримали наказ від Головнокомандувача про початок відведення нашої артилерії. Ми зараз почали його виконувати на двох ділянках фронту: з району аеропорту і дебальцівського плацдарму»,- сказав він в ефірі Еспресо.TV.

Ківа зазначив: «Робимо ми це поступово, обережно, дуже уважно дивимося на позиції противника, щоб він у будь-який момент не зміг використовувати відведення нашої артилерії для початку своїх наступальних дій. Процес цей потрібний, але обережний. Присутні спостерігачі ОБСЄ і це не одного дня робота».

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За його словами, час відведення залежить від дій супротивника, від того, наскільки супротивник буде виконувати Мінські угоди.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого сили АТО відведення протитанкових гармат по всій лінії фронту.