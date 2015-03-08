Зачищені "ЛНР" "казаки" зосередилися під Перевальськом і готуються до штурму - Тимчук

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Спротив».

За даними групи, «частина «зачищених» на півдні Луганської області - Антрацит, Красний Луч, Ровеньки - т.з. «козаків» (всього близько 400 чол.) зосередилися в районі н.п. Перевальск і посилено готують селище до відбиття штурму».

Читайте такожБойовики створили ударне угрупування під Горлівкою - Інформаційний СпротивУ складі формування - 8 танків, 5-6 ББМ, 11 армійських вантажівок, 7 мінометів калібру 120 мм.

Крім того, ІС повідомляє, що «серед місцевих бойовиків на приморському напрямі триває конфлікт. У складі формування «ДНР» разом опинилися колишні засуджені й колишні українські міліціонери, стосунки між якими вкрай напружені».

Нагадаємо, в районах, окупованих бойовиками "ЛНР" триває конфлікт між одним з командирів бойовиків Плотницьким і так званими "казаками", які контролюють частину населених пунктів області.