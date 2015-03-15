Бойовики зменшили активність обстрілів і посилили розвідку біля Маріуполя

Зберігається динаміка зменшення бойової активності незаконних збройних формувань у зоні антитерористичної операції. Водночас противник і надалі, незважаючи на мирні домовленості з відводу важкого озброєння, продовжує провокативні обстріли наших позицій із застосуванням 120-міліметрових мінометів, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією прес-центру, загалом за ніч з 14 на 15 березня з 20.00 і до опівночі зафіксовано 11 обстрілів, ще 3 випадки порушення режиму тиші були з опівночі до 6 години ранку.

Так, згідно з повідомленням, "о 22.15 під мінометний вогонь потрапило селище Опитне, а о 22.50 селище Гранітне, що на Донецькому напрямку. Крім того, по Опитному до опівночі ворог 4 рази вів вогонь зі стрілецької зброї. А після опівночі по цьому ж населеному пункту бандити двічі били з автоматичних гранатометів".

Читайте також"Гумконвой" із Росії перетнув кордон з УкраїноюПрес-центр також повідомляє, що на Артемівському напрямку о 22.00 бандити вели мінометний вогонь по селищу Миронівське. На Луганському напрямку бандформування зі стрілецької зброї тричі обстріляли Сокольники і один раз Трьохізбенку.

"На Маріупольському напрямку протягом ночі обстрілів не було. Проте саме тут відзначається активізація повітряної розвідки ворога", - зазначають у прес-центрі АТО.