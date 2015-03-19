За добу бойовики 37 разів порушували режим тиші на Донбасі – прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Сьогодні, 19 березня, з 6 до 19 години вечора противник найбільш активно вів обстріли на Донецькому напрямку. Під ворожий вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів потрапили селища Красногорівка, Опитне, Піски. О 10.45, 17.20 та 18.05 противник з танка обстріляв Авдіївку. О 13, 15, 16 та 18 годині вечора по Пісках били зі 120–міліметрових мінометів», - сказано в повідомленні.

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У прес-центрі також наголошують, що на Маріупольському напрямку в епіцентрі збройних протистоянь залишається селище Широкине. За день по цьому населеному пункту 5 разів вівся вогонь із різних типів озброєння.

На Артемівському напрямку зі стрілецької зброї бандити вели вогонь по Луганському і Майорську.

На Луганському напрямку наші позиції обстріляли в районі Сокільників, Станиці Луганської та Трьохізбенки.

«Загалом за день ворог 37 разів порушував режим тиші. 20 разів бандити застосовували міномети і гранатомети, 4 рази танки, 15 разів стрілецьку зброю», - наголошується в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що за добу на Донбасі поранений один військовослужбовець.