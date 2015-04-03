Україна попросила в ОБСЄ додаткові безпілотники
Україна звернулася до ОБСЄ щодо збільшення кількості безпілотників для спостереження за ситуацією на Донбасі.
Про це повідомив директор департаменту політики та комунікацій Міністерства закордонних справ Олексій Макєєв. "Ми побачили, що інформації, що надходить від шибелевських БПЛА (Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні використовує безпілотники виробництва австрійської фірми Shiebel - УНІАН) недостатньо, вони не можуть охопити більшу частину території, тому ми звернулися до ОБСЄ і поставили питання про те, що нам потрібно більше інформації для того, щоб контролювати мінські домовленості", - сказав Олексій Макєєв.
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За його словами, Україна надає місії ОБСЄ повну свободу пересування, а з боку росіян і представників так званих "окремих районів Донецької та Луганської областей" не надається доступ спостерігачам для здійснення контролю, як відводиться техніка і куди вона відводиться.
"Ми підняли це питання у Відні, щоб залучити інші технічні можливості, які б давали більше інформації і можливість проконтролювати, як відбувається процес відведення і чи відбувається він взагалі", - додав Олексій Макєєв.
За інформацією постійного представника України при міжнародних організаціях Ігоря Прокопчука, зараз проводиться додаткове вивчення ринку для визначення можливості залучення додаткових безпілотників. "Насправді ринок обмежений, і в самій компанії Shiebel зараз немає готових додаткових БПЛА, які можна взяти і привезти в Україну", - сказав він.