Україна попросила в ОБСЄ додаткові безпілотники

Про це повідомив директор департаменту політики та комунікацій Міністерства закордонних справ Олексій Макєєв. "Ми побачили, що інформації, що надходить від шибелевських БПЛА (Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні використовує безпілотники виробництва австрійської фірми Shiebel - УНІАН) недостатньо, вони не можуть охопити більшу частину території, тому ми звернулися до ОБСЄ і поставили питання про те, що нам потрібно більше інформації для того, щоб контролювати мінські домовленості", - сказав Олексій Макєєв.

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За його словами, Україна надає місії ОБСЄ повну свободу пересування, а з боку росіян і представників так званих "окремих районів Донецької та Луганської областей" не надається доступ спостерігачам для здійснення контролю, як відводиться техніка і куди вона відводиться.

"Ми підняли це питання у Відні, щоб залучити інші технічні можливості, які б давали більше інформації і можливість проконтролювати, як відбувається процес відведення і чи відбувається він взагалі", - додав Олексій Макєєв.

За інформацією постійного представника України при міжнародних організаціях Ігоря Прокопчука, зараз проводиться додаткове вивчення ринку для визначення можливості залучення додаткових безпілотників. "Насправді ринок обмежений, і в самій компанії Shiebel зараз немає готових додаткових БПЛА, які можна взяти і привезти в Україну", - сказав він.