Сили АТО відбили атаку бойовиків на Трьохізбенку, серед українських військових є поранені - Москаль

Відбито атаку бойовиків на Трьохізбенку Луганської області. За попередніми даними, серед українських військових є поранені.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

«Близько 12.20 бойове зіткнення в Трьохізбенці закінчилося», - повідомили у прес-службі і нагадали, що сьогодні о 10.30 бойовики (за даними, що уточнюються, це було кілька диверсійно-розвідувальних груп) підійшли до зруйнованого мосту через Сіверський Донець і спробували прорватися через лінію розмежування в Трьохізбенку.

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«Атаку ворога відбито, прориву в село не допущено. Після 12.20 в Трьохізбенці поки тихо. За попередніми даними, в ході бою кілька українських військових отримали поранення», - говориться в повідомленні.