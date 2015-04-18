У Трьохізбенці йде бій між бойовиками та українськими військовими - Москаль

У Трьохізбенці йде бій між бойовиками й українськими військовими.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

«Сьогодні о 10.30 ранку в Трьохізбенці спалахнув бій між українськими військовими та терористами. У ці хвилини (станом на 11.00) зіткнення все ще триває», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожБойовики продовжують провокації й обстрілюють українських військових і мирне населенняЗазначається, що «група бойовиків підійшла до зруйнованого мосту через Сіверський Донець, по якому проходить лінія розмежування вогню, й обстрілює позиції наших силовиків із міномета, а також крупнокаліберних кулеметів та зенітної скорострільної гармати».

«Українські військові ведуть вогонь у відповідь, звуки бою чути в селі та на околицях. Даних про постраждалих поки не надходило», - зауважує прес-служба.