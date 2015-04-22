Терористи проводять розвідку укріплень бійців АТО на Азовському узбережжі - Тимчук

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук, зокрема, зафіксовано неодноразові прольоти вздовж узбережжя на захід від Маріуполя російських безпілотників.

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У районі Тельманового зафіксовано обладнання бойовиками взводного опорного пункту (на захід від даного населеного пункту). Для проведення інженерних робіт інженерну техніку (грейдер і екскаватор) перекинуто з Комсомольського.

Як повідомляв УНІАН, за минулу ніч українські військові зафіксували 5 розвідувальних безпілотників противника.