Терористи проводять розвідку укріплень бійців АТО на Азовському узбережжі - Тимчук
09:20, 22 квітня 2015Війна
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На Приморському напрямку командування російсько-терористичних військ проводить розвідку комплексу противодесантних заходів і ступеня ефективності укріплень українських військ на Азовському узбережжі.
REUTERS
Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук, зокрема, зафіксовано неодноразові прольоти вздовж узбережжя на захід від Маріуполя російських безпілотників.
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У районі Тельманового зафіксовано обладнання бойовиками взводного опорного пункту (на захід від даного населеного пункту). Для проведення інженерних робіт інженерну техніку (грейдер і екскаватор) перекинуто з Комсомольського.
Як повідомляв УНІАН, за минулу ніч українські військові зафіксували 5 розвідувальних безпілотників противника.
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