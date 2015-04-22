У Дзержинську затримали бойовика "Градуса", який "служив у ДНР" за 1900 гривень на місяць

У Дзержинську під час спроби перетнути лінію розмежування затримано бойовика на прізвисько «Градус».

Про це повідомляє прес-служба Дзержинського МВ ГУМВС України в Донецькій області.

Зазначається, що затриманий перебував у розшуку з липня минулого року, весь цей час він переховувався на території окупованої Горлівки. Бойовик був затриманий правоохоронцями при спробі потрапити у селище Новгородське м. Дзержинська. Затриманий розповів, що «служив у ДНР» за 1900 гривень на місяць.

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Як розповів начальник Дзержинського МВ Герман Приступа, співробітниками сектору організації роботи блокпостів Дзержинського МВ на території Новгородського, яке межує з Горлівкою, був затриманий 26-річний чоловік. Молодик вже майже рік був у розшуку за підозрою в участі у діяльності незаконних бандформувань.

Затриманий – житель м. Дзержинська. В ході перевірки встановлена його причетність до діяльності незаконного воєнізованого формування, яке діяло на території Дзержинська на початку минулого року у складі терористичної організації «ДНР».

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«Слід зазначити, що до участі у «ДНР» хлопець в армії не служив. Він був звільнений від воїнської повинності у зв’язку з тим, що у такому молодому віці вже страждав на алкоголізм. Можливо, тому й отримав такий красномовний позивний –«Градус», – зазначив Приступа.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Йому обраний запобіжний захід – арешт.