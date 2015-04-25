Бойовики не пустили місію ОБСЄ на східну околицю Широкиного

Бойовики відмовили представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в можливості потрапити на східну околицю Широкиного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Бойовики «ДНР» відмовили представникам ОБСЄ потрапити в східну околицю Широкиного», - сказав Лисенко.

За його словами, також представники ОБСЄ заявили, що терористи використовували їх в якості «живого щита», щоб дістатися до своїх позицій.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики "ДНР" в суботу, 25 квітня, о 06:25 відкрили вогонь артилерії забороненого калібру по позиціях сил АТО в селі Широкине.

Поранений в результаті обстрілу боєць помер дорогою в лікарню.