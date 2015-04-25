Поранений в Широкиному боєць помер по дорозі в лікарню
Обстріл Широкіно почався в 6.25 і вівся з гармати Д-30 122-мм калібру
По дорозі до лікарні помер поранений під час ранкового обстрілу Широкиного боєць Національної гвардії.
Про це повідомляє маріупольський сайт «0629» з посиланням на прес-офіцера сектору «М» Дмитра Горбунова.
Військовослужбовець втратив багато крові і довезти до лікарні його не встигли. Ще двох доставили в госпіталь Маріуполя. Всі троє - бійці батальйону «Донбас». Загиблому було 42 роки, він уродженець Києва.
Встановлено, що обстріл Широкиного почався о 6.25 і вівся з гармати Д-30 122-мм калібру.
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