Поранений в Широкиному боєць помер по дорозі в лікарню

По дорозі до лікарні помер поранений під час ранкового обстрілу Широкиного боєць Національної гвардії.

Про це повідомляє маріупольський сайт «0629» з посиланням на прес-офіцера сектору «М» Дмитра Горбунова.

Військовослужбовець втратив багато крові і довезти до лікарні його не встигли. Ще двох доставили в госпіталь Маріуполя. Всі троє - бійці батальйону «Донбас». Загиблому було 42 роки, він уродженець Києва.

Встановлено, що обстріл Широкиного почався о 6.25 і вівся з гармати Д-30 122-мм калібру.

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Очікується прибуття вертольотів для госпіталізації поранених в один із госпіталів Міноборони України в центральній частині країни.

Прес-служба батальйону спецпризначення НГУ "Донбас" на своїй сторінці в Facebook зазначила, що боєць з позивним "Мар’ячі" загинув через обстріл машини швидкої допомоги.