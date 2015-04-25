Поранений в Широкиному боєць помер по дорозі в лікарню

11:29, 25 квітня 2015
Війна
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Обстріл Широкіно почався в 6.25 і вівся з гармати Д-30 122-мм калібру

REUTERS

По дорозі до лікарні помер поранений під час ранкового обстрілу Широкиного боєць Національної гвардії.

Про це повідомляє маріупольський сайт «0629» з посиланням на прес-офіцера сектору «М» Дмитра Горбунова.

Військовослужбовець втратив багато крові і довезти до лікарні його не встигли. Ще двох доставили в госпіталь Маріуполя. Всі троє - бійці батальйону «Донбас». Загиблому було 42 роки, він уродженець Києва.

Встановлено, що обстріл Широкиного почався о 6.25 і вівся з гармати Д-30 122-мм калібру.

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Очікується прибуття вертольотів для госпіталізації поранених в один із госпіталів Міноборони України в центральній частині країни.

Прес-служба батальйону спецпризначення НГУ "Донбас" на своїй сторінці в Facebook зазначила, що боєць з позивним "Мар’ячі" загинув через обстріл машини швидкої допомоги.

В результате утреннего артобстрела в Широкино погиб боец батальона «Донбасс» позывной «Марьячи». Бойца тяжело ранило, ег...

Posted by Батальон спеціального призначення НГУ "Донбас" on 25 Апрель 2015 г.
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