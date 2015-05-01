За добу в зоні АТО загинули двоє українських військових

13:18, 01 травня 2015
Війна
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військовослужбовців.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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За його словами, за минулу добу в зоні АТО на сході України в ході бойових зіткнень загинули двоє українських військових, ще двоє отримали поранення.

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