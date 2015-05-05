Бойовики вже понад 12 годин обстрілюють Широкине - батальйон "Донбас"
14:12, 05 травня 2015Війна
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У Широкиному вже понад 12 годин триває обстріл позицій українських військових.
Українські військові успішно тримають оборону / Фото: Facebook батальйону "Донбас"
Про це повідомляє батальйон "Донбас" на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
"Вже 12 годин у Широкине йде обстріл наших позицій. Вчора ввечері протягом години позиції батальйону «Донбас» в районі пляжу обстрілювали з танка. Зараз йде стрілецький бій", - сказано в повідомленні.
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Також у батальоні "Донбас" наголошують, що бійці батальйону «Донбас», батальйону «Азов» і частин ЗСУ успішно тримають оборону. Втрат серед українських військових немає.
Раніше УНІАН повідомляв, що батальйон "Донбас" ввів додаткові сили в Широкине.
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