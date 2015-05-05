Під Артемівськом внаслідок атаки бойовиків загинули двоє українських військових

Про це у соцмережі написав журналіст Андрій Цаплієнко. Він повідомив, що бойовики обстріляли з РПГ транспорт 30-ї бригади, в результаті чого загинув один військовослужбовець, шестеро - поранені.

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"Диверсійно-розвідувальна група російсько-сепаратистських сил приблизно о 04:35 атакувала транспорт "тридцятки" з РПГ, в результаті один загинув, мол. с-т Олександр Ковальчук, шість поранених. Крім того, сьогодні в результаті підриву втратив обидві ноги командир інженерно-саперного підрозділу "тридцятки", врятувати його життя не вдалося", - написав журналіст.

За його даними, вогнем у відповідь бійці 30-ї бригади знищили транспорт бойовиків.