Під Артемівськом внаслідок атаки бойовиків загинули двоє українських військових
Сили АТО в ході атаки бойовиків під Артемівськом Донецької області понесли втрати.
Про це у соцмережі написав журналіст Андрій Цаплієнко. Він повідомив, що бойовики обстріляли з РПГ транспорт 30-ї бригади, в результаті чого загинув один військовослужбовець, шестеро - поранені.
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"Диверсійно-розвідувальна група російсько-сепаратистських сил приблизно о 04:35 атакувала транспорт "тридцятки" з РПГ, в результаті один загинув, мол. с-т Олександр Ковальчук, шість поранених. Крім того, сьогодні в результаті підриву втратив обидві ноги командир інженерно-саперного підрозділу "тридцятки", врятувати його життя не вдалося", - написав журналіст.
За його даними, вогнем у відповідь бійці 30-ї бригади знищили транспорт бойовиків.
Лізуть. Біля Артемівська стає гаряче.Тридцята бригада. Диверсійно-розвідувальна група російсько-сепаратистск...Posted by Andriy Tsaplienko on Tuesday, 5 May 2015