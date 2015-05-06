Президент вимагає від бойовиків "за лічені години" вивести техніку з буферної зони

Про це він заявив на зустрічі з українськими представниками у робочих підгрупах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє прес-служба глави держави.

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«Президент зазначив, що напередодні 9 травня підтримувані Росією бойовики повертають до буферної зони техніку, яку вони нібито раніше вивели», - йдеться в повідомленні.

«Пояснення не витримують жодної критики: вони нібито готуються до параду, готують навчання, проводять бойові тренування. Домовленості треба виконувати, а всю техніку протягом лічених годин треба вивести», – наголосив Порошенко.

Раніше Порошенко заявив, що перегляд Мінських домовленостей неприпустимий та закликав Росію виконувати їх у повному обсязі.