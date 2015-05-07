Бойовики за день 37 разів накривали вогнем з артилерії позиції сил АТО

Про це прес-центр антитерористичної операції повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«7 травня з опівночі до 18.00 ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. Незважаючи на Мінські домовленості, російсько-терористичні війська продовжують вести вогонь по нашим позиціям з заборонених видів озброєння. За цей період незаконні збройні формування 37 разів порушили режим тиші. Бойовики проти наших військових застосували озброєння БМП», - сказано у повідомленні.

На Маріупольському напрямку точкою зіткнення залишається населений пункт Широкине, де противник активно застосовує 122-мм артилерію.

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На Донецькому напрямку незаконні збройні формування піддали обстрілам із мінометів калібру 120 міліметрів позиції українських військ поблизу населених пунктів Піски, Гранітне, Опитне. Обстрілів із крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зазнали також українські позиції в районі шахти «Дутовка».

На Луганщині, в районі Сокільників та Станиці Луганської, ворог інтенсивно обстрілював позиції сил АТО здебільшого із автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Також російсько-терористичні війська відкривали вогонь із 120-міліметрових мінометів в районі Артема.

Ці ж види зброї противник застосовував під час обстрілів українських позицій в районі населених пунктів Катеринівка, Золоте, Росадки, Світлодарська, Лозове та Луганське.

Крім того, найманці продовжують використовувати безпілотні літальні апарати, які було помічено в напрямку населених пунктів Володарське та Широкине.