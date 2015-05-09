Контррозвідка перехопила розмову бойовиків з планами "рознести" Катеринівку о 21:00

Відповідний запис телефонної розмови СБУ виклала на своєму каналі на youtube.

Згідно з записом, двоє бойовиків сьогодні о 08:42 ранку по телефону привітали один одного з Днем Перемоги, після чого один з них сказав, що під Катеринівкою загинула його людина.

Читайте такожОБСЄ зафіксувала десятки танків "ДНР" біля лінії зіткненняЧерез три хвилини після першої розмови перший бойовик подзвонив другому і наказав "рознести" Катеринівку "з двох коробок" рівно о 21:00. Обстріл повинен тривати 10 хвилин, після чого бойовик наказав співрозмовнику прибрати "коробки".