Контррозвідка перехопила розмову бойовиків з планами "рознести" Катеринівку о 21:00

20:24, 09 травня 2015
Війна
6851 0

Контррозвідка Служби безпеки України перехопила телефонну розмову двох бойовиків "ДНР", які запланували артилерійський обстріл Катеринівки Донецької області.

СБУ перехопила розмову бойовиків

Відповідний запис телефонної розмови СБУ виклала на своєму каналі на youtube.

Згідно з записом, двоє бойовиків сьогодні о 08:42 ранку по телефону привітали один одного з Днем Перемоги, після чого один з них сказав, що під Катеринівкою загинула його людина.

Читайте такожОБСЄ зафіксувала десятки танків "ДНР" біля лінії зіткненняЧерез три хвилини після першої розмови перший бойовик подзвонив другому і наказав "рознести" Катеринівку "з двох коробок" рівно о 21:00. Обстріл повинен тривати 10 хвилин, після чого бойовик наказав співрозмовнику прибрати "коробки".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter