За час АТО загинули 149 гвардійців, поранено 657

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю та ЗМІ Нацгвардії.

Як йдеться в повідомленні, одноразову грошову допомогу виплачено 74 сім’ям загиблих військовослужбовців на суму понад 45 млн грн. Крім того, підготовлено документи для виплати допомоги 20 сім’ям загиблих військовослужбовців, які найближчим часом отримають гроші. Також завершується останній етап підготовки документів на 55 сімей загиблих військовослужбовців для направлення на комісію щодо виплати допомоги, додали в Нацгварії.

Читайте такожДо кінця весни до Нацгвардії планують призвати 7,5 тисяч осібКрім того, у відомстві поінформували, що згідно з наказом першого заступника керівника АТО при Службі безпеки України, військовослужбовці Нацгвардії отримають винагороди на загальну суму 2 млн 708,0 тис. грн, в тому числі за успішне виконання бойових завдань на суму 574,0 тис. грн та за безпосередню участь у бойових діях на суму 2 млн 134,0 тис. грн.

У промові 8 травня президент України Петро Порошенко сказав, що за час бойових дій на Сході загинули 1675 українських військовослужбовців.

За даними ООН, всього на сході України загинули вже понад шість тисяч осіб, понад мільйон були вимушені залишити свої домівки.