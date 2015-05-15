ОБСЄ діє в Україні неефективно через росіян у складі команди - військовий експерт США

Про це він заявив під час презентації доповіді "Поза Мінськом 2: перспективи для нового російського наступу", повідомляє Голос Америки.

"ОБСЄ ніколи не була призначена, щоб спостерігати за військовими діями. Я характеризую їх радше радниками зі шлюбу, аніж адвокатами з розлучення... Ідея того, що вони будуть робити свою роботу, наполягати на інспектуванні та швидких доповідях… Вони просто органічно не здатні цього робити, тому що у складі команди є росіяни. Коли я був у Маріуполі, то кількість російських спостерігачів була значно більшою, аніж представників з інших країн. Вони ходили біля позицій українських військових та вводили координати їхнього розташування у свої мобільні телефони. ОБСЄ не є незалежною організацією", - вважає президент фонду "Потомак".

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Окрім того, Карбер також презентував карту з інспекцій, на яку погодилося ОБСЄ, де чітко видно, що інспектори не мають доступу до російсько-українського кордону, через який відбувається основне перекидання російської техніки та солдат на Донбас.

За даними військового експерта, на іншій ділянці кордону, представники ОБСЄ можуть перебувати лише 25% свого часу, попередньо повідомивши іншу сторону. Ще у частині регіону ОБСЄ може перебувати лише 50% свого часу.