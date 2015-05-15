У Широкиному бойовики стріляли зі снайперських гвинтівок

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. Так, за даними штабу АТО, сьогодні на Маріупольському напрямку в Широкиному бойовики почали обстріл зі снайперських гвинтівок. Потім використовували артилерію, міномети заборонених калібрів, гранатомети і стрілецьку зброю.

Читайте такожПорошенко: Україна наполягає на відведенні важкої техніки та демілітаризації Широкиного

На Луганському напрямку по українських позиціях у Кримському стріляв танк, БМП, міномети, гранатомети, кулемети, зенітні установки. По Станиці Луганській, Сокольниках і Щасті бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї, йдеться в повідомленні.

Крім того, на Артемівському напрямку бойовики вели вогонь по Кіровому, а в Попасній стріляв снайпер. З мінометів та артилерії бойовиків вели обстріл Луганського, Лозового і Світлодарська, поінформували у штабі АТО.

По Пісках і Опитному стріляли міномети і БМП, йдеться в повідомленні.