Армія прийняла на озброєння автоматизований комплекс розвідки

12:42, 19 травня 2015
Війна
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Збройні сили прийняли на озброєння сучасний автоматизований комплекс розвідки (АКР).

Укроборонпром / wartime.org.ua

Він розроблений спеціалістами Державного концерну "Укроборонпром". Як йдеться в повідомленні прес-служби концерну, система призначена для  навігаційного забезпечення розвідки, визначення координат точок (орієнтирів, цілей) на місцевості та поправок для стрільби.

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"Серед основних завдань АКР: видача інформації щодо дальності до об’єктів і кутів їх візування, збереження поточних координат в якості маршрутних точок, розрахунки при визначенні координат та висот групових цілей. Комплекс дозволяє спостерігати за полем бою та проводити оптико-електронні розвідки", - говориться в повідомленні.

Новітній автоматизований комплекс розвідки необхідний насамперед для артилерійських та розвідувальних підрозділів Збройних сил. "Він відповідає усім сучасним потребам українських військових. Сьогодні відбувається активне впровадження серійного виробництва цієї техніки", - зазначається в повідомленні.

11 травня на базі полігону 169 навчального центру "Десна" Сухопутних військ ЗСУ цей комплекс був продемонстрований вищому керівництву держави та військовим.

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