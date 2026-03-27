'Це неправда': Рубіо пояснив, чи вимагали США від України виведення військ з Донбасу

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президенту України Володимиру Зеленському говорили зовсім інше.

Державний секретар США Марко Рубіо спростував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон вимагав виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки, повідомляє Telegram-канал Donald Trump російською мовою.

"Це брехня. І я бачив, як він це говорив, і прикро, що він так говорить, бо він знає, що це неправда. Йому говорили не це", - сказав Рубіо.

Держсекретар США пояснив, що Зеленському говорили зовсім інше:

"Йому сказали очевидну річ: гарантії безпеки не набудуть чинності доти, доки не закінчиться війна".

Він додав, що гарантія безпеки – це війська, які готові втрутитися і забезпечити безпеку.

"Що йому було сказано дуже чітко, і він мав це зрозуміти, так це те, що гарантії безпеки надаються лише після закінчення війни. Але це не було пов'язано з умовою "якщо тільки він не віддасть територію". Я не знаю, чому він говорить такі речі. Це просто неправда", - заявив Рубіо.