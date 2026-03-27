'Це неправда': Рубіо пояснив, чи вимагали США від України виведення військ з Донбасу

Державний секретар США Марко Рубіо спростував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон вимагав виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки, повідомляє Telegram-канал Donald Trump російською мовою.
"Це брехня. І я бачив, як він це говорив, і прикро, що він так говорить, бо він знає, що це неправда. Йому говорили не це", - сказав Рубіо.
Держсекретар США пояснив, що Зеленському говорили зовсім інше:
"Йому сказали очевидну річ: гарантії безпеки не набудуть чинності доти, доки не закінчиться війна".
Він додав, що гарантія безпеки – це війська, які готові втрутитися і забезпечити безпеку.
"Що йому було сказано дуже чітко, і він мав це зрозуміти, так це те, що гарантії безпеки надаються лише після закінчення війни. Але це не було пов'язано з умовою "якщо тільки він не віддасть територію". Я не знаю, чому він говорить такі речі. Це просто неправда", - заявив Рубіо.