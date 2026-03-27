Війна Трампа з Іраном штовхає Індію в обійми Росії, - Reuters

Є домовленість про збільшення продажів сирої нафти до Індії.

Індія та Росія поглиблюють свою співпрацю в енергетичній сфері, обидві сторони погодилися підготуватися до відновлення Москвою прямих продажів "скрапленого природного газу" вперше з початку війни в Україні. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

"Усна домовленість" про переговори щодо угоди була досягнута під час зустрічі 19 березня між заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним та міністром нафти і газу Індії Хардіпом Сінгхом Пурі в Делі", - повідомили джерела.

Двоє посадовців також домовилися про подальше збільшення продажів сирої нафти до Індії, які можуть подвоїтися порівняно з січневим рівнем до щонайменше 40% від загального обсягу імпорту Індії приблизно за місяць, повідомили троє людей, знайомих з їхніми обговореннями.

В агентстві підкреслили, що Індія стала основним покупцем російської сирої нафти, ціна на яку значно знижена після вторгнення в Україну, що стало предметом суперечок з адміністрацією Трампа. Третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі лише за минулий рік придбав у Москви сирої нафти майже на 44 мільярди доларів, відігравши життєво важливу роль у підтримці воєнної економіки Кремля.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня за даними Argus Media, ціна нафти Urals на західному узбережжі Індії в п’ятницю досягла 121,65 долара за барель. І це найвищий показник з кінця лютого 2023 року, відколи ресурсом відслідковуються такі дані.

Раніше з огляду на санкції Індія суттєво скоротила закупівлю російської продукції. Однак на тлі кризи на Близькому Сході США дали зелене світло на продаж частини нафти російського походження. Це суттєво пожвавило попит. Провідні компанії країни зокрема Indian Oil Corp. та Reliance Industries Ltd. – вже придбали десятки мільйонів барелів російської нафти, яка постачається морем.

За даними аналітиків, це допомагає поповнити казну Москви, оскільки її війна з Україною триває вже п’ятий рік. Навіть ціна на нафту, яка ще не була відправлена, зросла. За даними Argus Media, у п’ятницю середня ціна нафти сорту Urals у західних портах Росії становила 89,58 долара за барель – це найвищий показник з кінця липня 2022 року.

