Генеральна Асамблея ООН визнала рабство 'найтяжчим злочином проти людства'

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій трансатлантична работоргівля названа "найтяжчим злочином проти людства". Документ був зареєстрований з ініціативи Гани і отримав підтримку більшості країн.

"За" проголосували 123 держави, "проти" виступили США, Ізраїль та Аргентина, ще 52 країни утрималися, серед них – Велика Британія та низка держав ЄС. Як повідомляє BBC, Велика Британія (як і деякі інші країни) не згодна платити репарації та вважає, що сучасні інститути не можуть нести відповідальність за помилки минулого.

Документ закликає країни визнати історичну відповідальність за работоргівлю, розглянути можливість принесення вибачень та обговорити створення механізмів компенсації. При цьому конкретні суми або форми виплат не визначені. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН не мають обов'язкової юридичної сили, але відображають позицію міжнародної спільноти.

Президент Гани Джон Драмані Махама заявив, що рішення спрямовано на збереження історичної пам'яті та офіційне визнання страждань мільйонів людей:

"Нехай буде засвідчено: ми зробили те, до чого нас закликала історія, те, що потрібно було зробити в пам'ять про мільйони людей, які пережили приниження рабства і продовжують страждати від расової дискримінації. Прийняття цієї резолюції послужить гарантією, що це не буде забуто. І допоможе в боротьбі з наслідками рабства, що зберігаються".

Міністр закордонних справ країни Самуель Окудзето Аблаква підкреслив, що йдеться не про прямі виплати урядам, а про підтримку освітніх і соціальних програм, а також інвестиційних фондів. Крім того, він зазначив, що ініціатива не ставить за мету порівнювати різні історичні трагедії, а фіксує конкретний факт і його наслідки.

За оцінками істориків, у період з XV по XIX століття в Африці було захоплено та вивезено до Америки близько 12–15 млн осіб. Понад 2 млн осіб загинули під час транспортування.

В останні роки тема репарацій набирає обертів. Африканський союз зробив "репараційну справедливість" темою 2025 року, країни Співдружності також закликали до діалогу з цього питання.

Прихильники резолюції вважають, що наслідки работоргівлі досі проявляються у вигляді нерівності та економічних проблем у людей африканського походження по всьому світу.

"Трансатлантична торгівля рабами розлучила мільйони людей з їхнім континентом і зробила їх жебраками, і вже безліч поколінь продовжує через неї страждати від ізоляції та расизму", – заявив Аблаква.

Останні резолюції Генеральної Асамблеї ООН

У грудні минулого року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, ініційовану Україною, про зміцнення міжнародного співробітництва та мінімізацію наслідків катастрофи на ЧАЕС. Документ підтримали 97 країн, проти проголосували Росія, Білорусь і США. У документі офіційно визнаються тривалі серйозні наслідки аварії, а також наголошується на необхідності підтримки постраждалих районів.

Раніше Генеральна Асамблея ООН схвалила Нью-Йоркську декларацію, яка передбачає створення Палестинської держави. "За" документ проголосували 142 з 193 держав-членів ООН. "Проти" декларації традиційно проголосував Ізраїль разом з дев'ятьма іншими країнами – Аргентиною, Угорщиною, Мікронезією, Науру, Палау, Папуа-Новою Гвінеєю, Парагваєм, Тонгою та Сполученими Штатами. 12 держав утрималися.

