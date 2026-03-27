Євросоюз може продовжити тимчасовий захист для українців після 2027 року, - ЗМІ

Єврокомісія проводить консультації з державами-членами ЄС щодо можливих варіантів нового правового статусу для українців.

Європейська комісія обговорює з державами Європейського Союзу варіанти єдиного рішення щодо статусу українських біженців, які проживають на території ЄС, після березня 2027 року. Одним із варіантів є продовження захисту ще на рік, пише "Європейська правда" з посиланням на джерела.

Зазначається, що Єврокомісія проводить консультації з державами-членами ЄС щодо можливих варіантів надання українцям, які зараз проживають на території ЄС під тимчасовим захистом, нового легального статусу з березня 2027 року. Очікується, що до кінця травня 2026 року Єврокомісія має підготувати конкретну пропозицію, яку потім розглянуть представники держав-членів блоку в Брюсселі.

За даними видання, один із варіантів, що розглядаються, – переведення громадян України на загальні умови отримання дозволів на проживання в державах ЄС до створення нового спецстатусу для українських біженців. Також обговорюється продовження дії тимчасового захисту ще на рік, до березня 2028 року.

Раніше голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, експерт з трудової міграції Василь Воскобойник заявив, що Україна може зіткнутися з повільним поверненням громадян з-за кордону. За його словами, після закінчення війни додому повернуться лише 10-15% українців.

Воскобойник також зазначив, що на даний момент статус тимчасового захисту за кордоном мають приблизно 4,2 мільйона українців.

