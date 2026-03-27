Нацбанк знову посилив гривню: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,49 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 30 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,84 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,49 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 12 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,77/43,80 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,44/50,47 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках 27 березня подешевшав на 2 копійки і становив 44,15 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,65 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 7 копійок і складав 51,18 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,40 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 27 березня знизився на 3 копійки і становив 44,12 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 15 копійок і складав 51,05 гривню за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,52 гривні, а євро - за курсом 50,05 гривень за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: