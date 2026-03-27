Ціни на бензин падають: скільки коштує у п’ятницю пальне на АЗС

Преміальний 95-й бензин подешевшав, у середньому, на 53 копійки, звичайний – на 12 копійок.

Середні ціни на бензин на українських АЗС в п’ятницю, 27 березня, впали. Як повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії А-95, дизельне пальне та газ подорожчали.

Зазначається, що середня вартість преміального бензину марки А-95 на АЗС скинула 53 копійки – до 74,89 грн/літр. Звичайний 95-й в останній робочий день тижня подешевшав на 12 копійок – до 71,73 грн за літр. Водночас, середня вартість дизельного пального зросла на 13 копійок – до 84,67 грн/літр. Середній цінник на автогаз на АЗС додав 12 копійок. Так, пальне подорожчало до 45,91 грн за літр.

Ціни на бензин

Найдешевше 95-м бензином заправляють у мережі RLS. В останній робочий день тижня середня вартість 95-го тут складає 67,90 гривні за літр. Найдорожче 95-й продають у мережі Grand Petrol – 75,99 грн/літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 71,90 грн/л;

"Укрнафта" - 68,99 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 68,85 грн/л;

SOCAR - 73,99 грн/л;

KLO - 72,19 грн/л;

WOG – 74,99 грн/л;

OKKO – 74,99 грн/л.

Ціни на дизельне пальне

Найдешевший дизель 27 березня заливають у мережах VST, U.GO та RLS. Середня вартість пального на стелах цієї трійці – 80,90 грн/л. Найдорожче дизельне пальне продають у мережах OKKO, WOG та Grand Petrol – 86,99 гривень за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 84,90 грн/л;

"Укрнафта" - 81,99 грн/л;

SOCAR - 85,85 грн/л;

KLO - 86,49 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 81,99 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевший газ сьогодні пропонує мережа "Маркет". Середній прайс на стелах АЗС тут становить 42,50 гривні за літр. Найдорожче автогаз продають у мережах Grand Petrol та Neflek – 47,99 гривні за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 45,50 грн/л;

"Укрнафта" - 45,99 грн/л;

SOCAR - 46,69 грн/л;

KLO - 46,70 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 44,30 грн/л;

WOG – 46,98 грн/л;

ОKKO – 46,99 грн/л.

Ситуація в Ірані та ціни на бензин в Україні - останні новини

Якщо війна на Близькову Сході затягнеться до червня, ціни на нафту можуть злетіти до нечуваних 200 доларів за барель, попереджають аналітики Macquarie Group Ltd. Це може викликати черговий стрибок цін на пальне по всьому світі та призведе до прискорення глобальної інфляції.

Проте цього тижня в Україні вперше від початку війни в Ірані почало дешевшати пальне. Зокрема, 25 березня подешевшав бензин, скинувши 33 копійки на літрі преміального і 19 копійок на літрі звичайного 95-го. А 26 березня вартість дизельного пального впала на 11 копійок – до 84,54 грн/літр.

