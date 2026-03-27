Протягом вихідних у Австралії очікується посилення циклону.

Штормова погода та снігопади змусили призупинити роботу деяких поромів у гавані австралійського Сіднею. Шторми у самому розпалі, і аварійна служба Surf Life Saving NSW попередила, що небезпечні хвилі можуть піднятися майже до 15 метрів протягом наступних 24-48 годин. Як пише The Guardian, це може стати найбільшим показником за останні 100 років.

Головний інспектор Ентоні Браззілл з Командування морського району заявив, що хвилі будуть непередбачуваними цими вихідними та наражатимуть на небезпеку будь-кого, хто зайде у воду, навіть у рятувальних жилетах.

"Уважно стежте за погодою та намагайтеся триматися подалі від води цими вихідними. Очікуються сильні вітри та потужні хвилі, які наражатимуть на небезпеку не лише населення, а й служби екстреної допомоги", - сказав він, додавши, що суворі погодні умови в деяких випадках суттєво обмежать можливості проведення пошуково-рятувальних робіт.

Шторми також принесуть сильний вітер, очікується, що в Сіднеї ввечері пориви вітру будуть понад 100 км/год, а в Іллаваррі – 120-130 км/год.

Очікується, що в п'ятницю ввечері в аеропорту Сіднея будуть затримки, а протягом вихідних – кілька поромних перевезень. Поромне сполучення F1 Manly, яке курсує між Північними пляжами та Серк'юлар-Кі, було скасовано в п'ятницю вдень через прогноз погоди.

Через тропічний циклон Нарелл східне узбережжя Австралії постраждало від штормів у четвер увечері. Десятки тисяч людей у Новому Південному Уельсі залишилися без електроенергії в четвер пізно ввечері, а близько 4000 будинків все ще залишалися без електроенергії в п'ятницю вранці. Сильний шторм пронісся штатом, спричинивши хаос для пасажирів, через що на північному узбережжі Сіднея було скасовано рух поїздів та метро.

Державна служба з надзвичайних ситуацій зафіксувала 400 інцидентів по всьому штату, зокрема 46 у місті Дуббо, який сильно постраждав від сильних гроз. Вболівальники на стадіоні Brookvale Oval були змушені сховатися перед грою NRL між Manly Sea Eagles та Sydney Roosters, оскільки стадіон був залитий дощем.

Сильний вітер частково обвалив кран на будівельному майданчику в місті в центральній частині заходу Нового Південного Уельсу, а в соціальних мережах видно, як кранівник вчасно встиг втекти.

Аварійні бригади відреагували на численні повідомлення про повалені дерева, які пошкодили автомобілі та переплутали лінії електропередач.

Погодна аномалія в Австралії

Як писав УНІАН, у серпні минулого року в Австралії вперше за багато років випав сніг. Сніг йшов щонайменше дві години, покривши землю та будинки білою ковдрою. Подекуди товщина сніжного покрову досягала 15 сантиметрів. Багато хто з дорослих, не кажучи про дітей, бачили сніг вперше в житті.

