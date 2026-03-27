Росія анонсувала перший політ космічного корабля 'нового покоління': коли він відбудеться

Корабель ПТК НП буде повністю новим, але на цьому гарні новини для росіян закінчуються.

Перший політ російського Перспективного транспортного корабля нового покоління (ПТК НП) заплановано на 2028 рік. Про це з посиланням на генерального директора "Роскосмосу" Сергія Крикальова повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Згідно з нинішніми планами, у 2028 році цей корабель має розпочати польоти в космос", - заявив гендиректор космічного відомства РФ.

За словами Крикальова, корабель уже пройшов статичні та динамічні випробування. Попереду – парашутні випробування, під час яких макет корабля скидатимуть з гелікоптера.

Крикальов наголосив, що корабель не створюється як заміна "Союзам", які зараз літають. Він виконуватиме інші завдання – літати за межі земної орбіти.

Відомо, що у рамках випробувань плануються його польоти до російської орбітальної станції, перший модуль якої має бути запущений у 2028 році.

Космічний корабель ПТК НП

Раніше новий корабель був також відомий під назвами "Федерація" та "Орел".

На відміну від багатьох космічних апаратів сучасної Росії, це дійсно повністю новий космічний корабель, який не є черговою модернізацією старих радянських "Союзів".

Водночас на цьому гарні новини для росіян закінчуються. Колись амбітний проєкт давно перетворився на довгобуд. Планувалося, що корабель буде готовий до 2015 року, а у 2018 році здійснить політ з екіпажем на борту.

Можливості ПТК НП давно нікого не вражають. Згідно з раніше оприлюдненими даними, екіпаж нового корабля становитиме 4-6 осіб, а маса вантажу, що доставляється на орбіту, – до 500 кг. Таким чином, йдеться про майже повний аналог корабля Dragon 2, який американці експлуатують вже багато років.

Коли (якщо) ПТК НП буде готовий, США отримають принципово нову повністю багаторазову космічну систему Starship від компанії SpaceX. Вона перевершуватиме всі існуючі та перспективні космічні кораблі – як за своїми технічними можливостями, так і за економічними показниками.

Станом на сьогодні компанія Ілона Маска активно тестує свою нову розробку. Останні випробування системи виявилися вдалими. Згодом повинен відбутися наступний випробувальний політ Starship.

