Новий дрон-перехоплювач STRILA-2 отримає ракетний прискорювач, - Мілітарний

Прискорювач призначений для швидкого підйому дрона на висоту кількох кілометрів.

Новий український дрон-перехоплювач STRILA-2 отримає ракетний прискорювач, аналогічний тому, який використовують на німецькому Jäger, пише військовий портал Мілітарний з посиланням на керуючого директора Quantum Systems Ukraine Олександра Бережного.

Зазначається, що це стало можливим після інвестицій німецької компанії у вітчизняного виробника безпілотних систем WIY Drones, який наразі виготовляє дрони STRILA.

Під час створення нового перехоплювача розробники залучать технології, які має німецький виробник, зокрема, інтегрують на STRILA-2 невеликий твердопаливний ракетний бустер, який використовується на новітньому дроні-перехоплювачі Jäger від Quantum Systems.

"Прискорювач призначений для швидкого підйому німецького дрона на висоту кількох кілометрів. Далі Jäger летить до цілі вже за допомогою чотирьох основних електродвигунів", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що аналогічний метод використовуватиме і перспективний український перехоплювач STRILA-2.

Окрім того, у рамках співпраці розробники цього безпілотника з WIY Drones отримають рішення щодо програм штучного інтелекту, які у своїх БпЛА використовує Quantum Systems.

Зазначається, що дрон-перехоплювач STRILA спеціально створений для ураження повітряних цілей типу Shahed, швидкісних розвідувальних апаратів та інших безпілотників, які зараз застосовує Росія у війні проти України.

Фінансування українських дронів Німеччиною

Як повідомляв УНІАН, посольство Німеччини в Україні розповіло, що Німеччина профінансує виробництво 15 тисяч українських дронів-перехоплювачів STRILA для підрозділів Національної гвардії України.

Зазначалося, що багатомільйонна угода також передбачає навчання, логістичну підтримку та подальшу спільну розробку безпілотників.

У посольстві додали, що виробництво дронів-перехоплювачів буде розширено завдяки спільним зусиллям німецької компанії Quantum Systems та українського виробника WIY Drones, що спеціалізуються на розробці безпілотних систем. Система STRILA виробляється в Україні для оперативної доставки на поле бою.

