Графіки відключень 28 березня: якою буде ситуація зі світлом в суботу

В "Укренерго" повідомили, чи будуть застосовуватися заходи обмеження.

В суботу, 28 березня, погодинні графіки відключень електроенергії для побутових споживачів застосовуватися не будуть. Так само не обмежуватимуть потужність для промислових підприємств в усіх регіонах України. Про це повідомляє "Укренерго".

Енергетикам загалом вдалося стабілізувати систему, тож відключень світла, крім аварійних, в Україні немає вже кілька днів поспіль. Тепла погода дозволяє поступово завершувати опалювальний сезон, що вивільняє додаткові потужності.

Водночас сонячні електростанції додають все більше генерації до системи. Саме в час найпродуктивнішої роботи СЕС енергетики радять вмикати завтра потужні прилади – тобто вдень, з 11:00 до 15:00.

Напередодні у п’ятницю, 27 березня, відключення світла для побутових споживачів також не застосовувалися.

Водночас збройна агресія Кремля проти України триває, і так само тривають удари російських окупантів про енергоструктурі. Так, в четвер знеструмленими внаслідок атак залишилися мешканці шести областей.

Раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко прогнозував покращення ситуації з електроенергією у квітні після завершення опалювального сезону та за рахунок активної генерації з боку гідро- та сонячних електростанцій.

Вас також можуть зацікавити новини: