Зеленський пояснив, як війна в Ірані впливає на можливість проведення мирних переговорів

Американська сторона через міркування безпеки готова зустрічатися лише на території США, але росіяни проти поїздки до Америки.

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що наразі тристоронніх переговорів між Україною, США і РФ немає, бо американці через війну в Ірані не готові зустрічатися за межами Америки. Про це глава держави сказав в етері телевізійного марафону "Єдині новини".

Президент повідомив, що Україна щодня розмовляє з американською стороною.

"Наша переговорна група розмовляє зі своїми візові. Але, тим не менш, у нас є складнощі. Знаєте, відчуття таке, що ми медіатори в цьому процесі, а не сторона у війні. Чому? - Тому що ми готові зустрічатися будь-де. Так, у трьохсторонньому форматі. Бажано. Але американська сторона може тільки в Америці, а Росія може всюди, але тільки не в Америці. І поки що через війну на Близькому Сході, війну з Іраном, американці через заходи безпеки не виїжджають", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Він уточнив, що саме американська команда не виїжджає за кордон.

Водночас, українська сторона працює над тим, щоб тристоронні зустрічі відбувалися десь в Європі, наприклад в Туреччині або в Швейцарії.

"Будь-де, ми готові на Близькому Сході", - додав Зеленський.

Утім, як повторив глава держави, ситуація склалася так, що для американської сторони важлива безпекова складова, а для російської сторони - вони готові зустрічатись в Туреччині або в Європі, але не готові їхати до Сполучених Штатів Америки.

Також він додав, що поки що немає дати можливої зустрічі.

Україна зацікавлена у залученні Близького сходу до звільнення українців з полону РФ

Як зазначив президент, Україна у розмовах з країнами Близького Сходу порушує питання допомоги у поверненні українських полонених з Росії. Зеленський повідомив:

"Я думаю, що дуже надіємось, що буде можливість у нас ще одного обміну впродовж місяця. Все це непросто. Заздалегідь складно казати, тому що потім може зірватися. Тому, без деталей. Працюємо і над цим питанням".

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Зеленський заявив, що Сполучені Штати виступили з пропозицією, аби Росія та Україна до початку літа завершили війну.

Раніше наступний раунд тристоронніх переговорів планувалося провести у першій половині березня, але через війну США та Ізраїля проти Ірану вони відкладаються.

Вас також можуть зацікавити новини: