США можуть перенаправити зброю, призначену для України, на Близький Схід, – Рубіо

США ще не перенаправляли зброю, призначену для України, на Близький Схід, але можуть це зробити, сказав державний секретар США Марко Рубіо в п'ятницю, 27 березня, у французькому аеропорту Ле-Бурже, повідомив канал CNN.

"Цього ще не сталося. Нічого ще не було перенаправлено, але це можливо", – сказав він.

Він уточнив, що подібні поставки зброї було б неправильно називати "перенаправленням".

Відео дня

"Це не перенаправлена зброя, це наша зброя. Це продажі, військові поставки для PURL, оплачені НАТО. І питання в якийсь момент полягає в тому, що якщо у нас виникне необхідність – дозвольте мені висловитися чітко – якщо у Сполучених Штатів виникне військова необхідність, будь то поповнення наших запасів або виконання будь-якої місії в національних інтересах США, ми завжди будемо на першому місці, коли йдеться про нашу зброю. Я думаю, це справедливо для будь-якої країни у світі, якщо тільки ця країна не хоче вижити. Тож мені нема чого оголошувати, я не можу сказати, що це відбувається прямо зараз, але це може статися", – заявив Рубіо.

Зброя для України

Як писав УНІАН, від чиновників в адміністрації президента США союзникам надходили попередження про те, що американські поставки зброї в Україну можуть бути припинені в найближчі місяці. За даними журналістів, Пентагон віддає пріоритет їх використанню на Близькому Сході.

Заяви Рубіо – більше новин

Нагадаємо, що Рубіо також спростував слова президента Володимира Зеленського про те, що США вимагали вивести українські війська з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. За трактуванням Рубіо, представники США говорили про те, що гарантії безпеки надаються після закінчення війни, але це не було пов'язано з умовами виведення військ з певних територій.

Вас також можуть зацікавити новини: