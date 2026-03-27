Британія терміново виділяє додаткові 100 млн фунтів на посилення ППО України

Лондон має намір продовжувати допомагати Україні.

Велика Британія терміново виділяє додаткові 100 мільйонів фунтів з метою підтримки протиповітряної оборони України. Ця допомога покликана допомогти посилити захист України від невпинних повітряних атак з боку Росії. Як йдеться у повідомленні на сайті британського уряду, фінансування буде невідкладно спрямоване на зміцнення української ППО, щоб краще захистити сили на передовій та критичну інфраструктуру від повітряних атак.

Зокрема, про цей пакет допомоги оголосили на сьогоднішній зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил у Гельсінкі, які зібралися обговорити, як можна досягти більшого у підтримці України.

Як наголосив прем’єр-міністр Кір Стармер, поки російський диктатор Володимир Путін продовжує здійснювати жахливі атаки по всій Україні, підтримка Великої Британії не послабиться.

"Цей критично важливий пакет допомоги для протиповітряної оборони допоможе досягти саме цього, захистивши мільйони людей в Україні від варварських ударів Росії по містах та домівках, в той час як їхні збройні сили мужньо захищають свою країну та наші цінності на передовій", - наголосив Стармер.

Як зазначив міністр оборони Джон Гілі, сьогоднішній пакет допомоги посилить необхідні засоби протиповітряної оборони для захисту цивільного населення, міст та критичної інфраструктури від невпинних атак Росії.

"Через вісь агресії між Росією та Іраном все важливіше, щоб ми спиралися на український досвід та інновації, які підтримує британська промисловість, а українські бійці бачили в цьому користь, продовжуючи відбивати незаконне вторгнення Путіна. Я віддаю шану величезній мужності та винахідливості українського народу – як військових, так цивільних – і рішуче налаштований зробити 2026-й роком закінчення цієї війни", - наголосив Гілі.

Допомога Україні від Великої Британії: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Британія має намір щорічно до 2031 року виділяти не менше 3 млрд фунтів стерлінгів на підтримку оборонних можливостей України.

12 лютого Британія оголосила про виділення 500 млн фунтів (понад 680 млн доларів) на забезпечення вкрай термінових потреб України у посиленні сил протиповітряної оборони.

