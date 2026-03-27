Норвегія зробила жорсткішими правила для перебування чоловіків з України

Зазначається, що з осені 2025 року до Норвегії прибуло багато людей з України, особливо молодих чоловіків.

Уряд Норвегії посилює правила для переміщених осіб з України, відповідно до яких чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть колективного захисту. Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду цієї країни.

Зазначається, що відповідно до ухваленої сьогодні, 27 березня, урядом поправки до нормативного акту, чоловіки віком від 18 до 60 років, за деякими винятками, більше не отримуватимуть колективного захисту в Норвегії.

"З осені 2025 року до Норвегії прибуло забагато людей, особливо молодих чоловіків. Норвегія вже прийняла найбільше українців у скандинавських країнах, а норвезькі муніципалітети повідомляють про тиск на пропозицію послуг та нестачу житла. Тому ми посилюємо правила. Це гарантуватиме, що Норвегія не прийме непропорційно багато людей порівняно з нашими сусідніми країнами, а також допоможе українцям, які вже перебувають тут, отримати роботу та змогу себе забезпечувати. Ми також вважаємо важливим, щоб якомога більше людей залишалися в Україні, щоб зробити свій внесок у оборонну боротьбу та підтримувати українське суспільство",- сказала міністр юстиції Норвегії Астрі Аас-Хансен.

В повідомленні сказано, що, відповідно до змін, чоловіки віком від 18 до 60 років більше не будуть під колективним захистом, де тимчасовий дозвіл на проживання надається на основі групової оцінки.

В той же час в рішенні уряду передбачено, що обмеження не поширюватимуться на чоловіків, які мають документи, котрі підтверджують звільнення від військової служби, а також на осіб, які приїдуть за програмою медичної евакуації. Також зміни не стосуватимуться чоловіків, які самостійно опікуються дітьми, що прибули разом з ними або перебувають у Норвегії.

Українці, які вже отримали тимчасовий колективний захист в цій країні, не підпадають під ці зміни.

Виїзд молодих чоловіків за кордон: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2025 року президент Володимир Зеленський розповів, чому дозволили виїжджати з України за кордон хлопцям 18-22 років. За його словами, прийняте рішення не має ніякого впливу на обороноздатність нашої держави.

Він зазначив, що батьки почали вивозити підлітків, які ще не закінчили тут школу. За його словами, були проведені консультації з військовими командуванням щодо цієї вікової групи.

Зеленський сказав, що йдеться про 18-22 роки, а це вік – університетський, студентський, тому діти можуть спокійно закінчити школи в Україні, вступати в українські виші. І, що важливо, закінчувати ці виші в Україні.

