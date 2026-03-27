Ціни на гречку стрімко зростають: в уряді відповіли, чи загрожує Україні дефіцит

Українці стурбовані вартістю соціально важливого продукту.

Зростання цін на гречку на полицях магазинів зумовлене передусім зменшенням обсягів виробництва у минулому році та сезонним скороченням запасів напередодні нового врожаю, повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Заступник голови Мінекономіки Тарас Висоцький зазначив, що гречка - нішева культура з яскраво вираженою циклічністю. Приблизно кожні п’ять років відбувається зменшення її виробництва, в тому числі через природно-кліматичні фактори. Вартість гречки спочатку зростає, а потім, зі збільшенням виробництва, знижується.

"Зростання цін на гречку має сезонний і циклічний характер. Через менший врожай минулого року та обмежені можливості імпорту запаси на кінець маркетингового року нижчі. Водночас фізичного дефіциту немає – продукт на ринку присутній. Очікуємо, що вже з новим урожаєм ситуація стабілізується, а ціни вирівняються", – каже Висоцький.

Через підвищення цін аграріям буде вигідно розширити посівні площі під культуру, щоб зібрати і заробити більше, тому в цьому році гречку сіятимуть на 15-20% активніше. За попередніми оцінками, виробництво гречки наблизиться до рівня внутрішнього споживання, що дозволить уникнути її дефіциту.

В міністерстві запевняють, що поточне зростання цін на гречку має тимчасовий характер і частина природного ринкового циклу.

Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий розповів, що з кінця зими в Україні фіксують дефіцит крупи. Причиною став найгірший врожай культури за останні чверть століття, за винятком 2019 року.

Відповідно, серед базових для українців продуктів вартість гречаної крупи відчутно здорожчала з початку року – приблизно на 10%. Більше зросли в ціні тільки помідори та огірки, які є сезонними овочами – вони здешевшають з новим врожаєм.

Вас також можуть зацікавити новини: