Журналіст працював над великим розслідуванням про зв'язки урядовця Петера Сіярто з Москвою.

Угорський уряд висунув звинувачення проти одного з найвідоміших журналістів-розслідувачів країни, звинувативши його у шпигунстві на користь України. Перед тим він випустив розслідування про наслідки звинувачень угорського уряду в передачі конфіденційної інформації ЄС до Москви, пише The Guardian.

Перед тим проурядове видання опублікувало статтю, в якій стверджувалося, що іноземні розвідувальні служби прослуховували главу МЗС Угорщини Петера Сіярто за допомогою угорського журналіста Сабольча Паньї.

У статті був відредагований запис, зроблений без відома Паньї, на якому людина, схожа за голосом на Паньї, обговорювала розмови Сіярто зі своїм джерелом. На запису обговорювався номер телефону, який міг використовувати Сіярто для спілкування з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Керівник апарату Орбана Гергей Гуляш заявив, що проти Паньї, якого він звинувачує у "шпигунстві проти власної країни у співпраці з іноземною державою", будуть висунуті звинувачення.

"В Угорщині викривають все більше українських шпигунів", – сказав Гуляш.

Журналісти відзначили, що це повтор однієї з тез передвиборчої кампанії Орбана, який намагається переконати виборців у тому, що найбільша загроза для Угорщини полягає у війні по сусідству, в Україні.

Захист журналіста

Сам Паньї заперечив будь-які правопорушення. "Звинувачення журналістів-розслідувачів у шпигунстві практично безпрецедентні у 21 столітті для держави-члена Європейського Союзу, – написав він. - Це щось більш типове для путінської Росії, Білорусі та подібних режимів".

Він відкинув звинувачення у співпраці з будь-якою іноземною розвідувальною службою у прослуховуванні або стеженні за Сіярто. "Навпаки, я намагався зібрати та перевірити, постфактум, інформацію та фрагменти інформації, що з'явилися роками раніше щодо спілкування між Сіярто та Лавровим", – написав він. Він додав, що з 2023 року розслідує підозри про те, що стосунки між Петером Сіярто та російськими чиновниками могли перетнути межі права.

Коли стало зрозуміло, що угорський уряд переслідує Паньї, одне з видань, для якого він працює, VSquare, заявило, що уряд Угорщини "вдається до авторитарної тактики, щоб переслідувати журналіста, чиї репортажі викривають правду, незручну для режиму".

У заяві додається : "Це метод роботи Кремля: посібник безпосередньо з радянських посібників, написаних на Луб'янці".

Звинувачення Сіярто у передачі росіянам внутрішньої інформації ЄС

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову, щоб передати йому деталі конфіденційних зустрічей ЄС.

Сіярто спочатку відкинув це звинувачення, але пізніше визнав, що він радився з Лавровим до та після зустрічей міністрів закордонних справ ЄС щодо їхнього порядку денного та рішень. Він назвав такі розмови "дипломатією".

Провідний кандидат від опозиції Петер Мадяр заявив, що, навпаки, звинувачення можуть бути прирівняні до державної зради, якщо вони підтвердяться.

Вибори в Угорщині

Додамо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан та його партія "Фідес" зіткнулися з безпрецедентним викликом з боку опозиціонера Петера Мадьяра, колишнього високопоставленого члена "Фідес".

Оскільки угорці борються з економічною стагнацією, зростанням вартості життя та погіршенням соціальних послуг, опитування показують, що Орбан та "Фідес" відстають від опозиційної партії "Тіса".

За цією наполегливою кампанією уважно стежать у всьому світі, оскільки вона може мати глибокі наслідки як для Європи, так і для правих політичних сил.

