Критичні поставки зброї в Україну зривають не тільки США, але й Європа, - The Times

У європейців та американців весь час знаходяться важливіші справи, ніж зупинити найбільшу загрозу для людства за останні 80 років.

Поставки американської зброї в Україну за програмою PURL перебувають під загрозою з двох причин – брак самої зброї та брак фінансування. Про це пише The Times із посиланням на поінформовані джерела.

Наразі американську зброю для України закуповують інші члени НАТО через програму PURL (Список пріоритетних потреб України). За нею в Україну надходить до 70% ракет-перехоплювачів до систем Patriot, а також інші важливі озброєння.

За словами співрозмовників видання, загалом понад 30% того, що потрібно Україні, виробляється виключно в США.

"Навіть якби ми хотіли, ми не можемо замінити США", – кажуть європейські чиновники.

PURL під загрозою

Як кажуть співрозмовники The Times, американці надають пріоритет поставкам зброї на Близький Схід, замість України. За чутками, Пентагон розглядає можливість перенаправлення військової допомоги, запланованої для України, в район Перської затоки. Це стосується і ракет-перехоплювачів ППО, замовлених через PURL.

Однак проблема не лише в тому, що американська промисловість не здатна забезпечити потреби України та армії США одночасно.

"У PURL зрештою закінчаться гроші", – сказав співрозмовник видання.

Справа у тому, що фінансування потреб України через програму PURL здійснюється лише кількома країнами-добровольцями, а не всією Європою. Гроші дають країни Північної Європи, Балтії, Польща, Німеччина та Велика Британія.

"Ми звикли думати про розподіл тягаря [підтримки України] як про проблему між США та Європою. Нам потрібно підготуватися до того, що це стане міжєвропейською проблемою. Буде дедалі важче довести, що нам потрібно вилучити наші кошти з нашої оборони та вкласти їх у PURL, щоб американці залишалися залученими, поки половина Європи нічого не вкладає в PURL", – каже неназваний чиновник.

Американці можуть зірвати поставки зброї: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше західні ЗМІ повідомили, що Пентагон розглядає можливість перенаправити на Близький Схід зброю, призначену для України. Коментуючи ці чутки, генсекретар НАТО Марк Рютте запевнив, що поставки зброї в межах програми PURL тривають.

І ось на цьому тлі західні ЗМІ пишуть, що посадові особи з адміністрації Дональда Трампа вже почали попереджати союзників в Європі, що американські поставки зброї до України можуть бути перервані у найближчі місяці через війну в Ірані.

Вас також можуть зацікавити новини: