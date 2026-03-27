Посадовці США повідомили про можливу затримку поставок зброї до України, - Politico

Зокрема, перехоплювачі до "Петріотів" відносять до тої номенклатури озброєння, яке можуть замість України відправити на Близький схід.

Посадові особи з адміністрації Дональда Трампа почали попереджати союзників, що американські поставки зброї до України можуть бути перервані у найближчі місяці, оскільки Пентагон надає пріоритет їх використанню для війни в Ірані. Про це повідомляє видання Politico.

Як зазначили троє обізнаних європейських посадовців, Державний департамент США повідомив союзникам, що поставки боєприпасів, особливо перехоплювачів до зенітних систем протиповітряної оборони Patriot, можуть зірватися. За словами двох чиновників, державний секретар США Марко Рубіо планував про це говорити з союзниками під час зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки" у Парижі в п’ятницю.

Це попередження надійшло на тлі побоювань європейських і азійських країн, що США будуть переспрямовувати зброю, за яку союзники США вже заплатили кошти, з метою поповнення запасів, що скорочуються. Зокрема, це загрожує зірвати ключову програму для України, завдяки якій союзники купують зброю в США для Києва.

При цьому, за словами одного із європейських чиновників, принаймні деякі союзники "отримали запевнення" від США, що ці поставки в межах ініціативи PURL, не переспрямовуються.

"Це, звісно, нічого не говорить про майбутнє", - зазначив посадовець.

Водночас, за словами речника МЗС України Георгія Тихого, держсекретар США Марко Рубіо не інформував главу МЗС України Андрія Сибігу під час їх двосторонньої зустрічі на полях зустірчі G7 про майбутні зриви у поставках в межах ініціативи PURL. Тихий відмовився надати додаткові подробиці їхнього спілкування.

Інші європейські чиновники заспокоїлися тим, що затримки з поставками не відбудуться негайно, особливо після того, як речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила на цьому тижні, що військові США "дуже близькі" до досягнення своїх цілей в Ірані.

Зі свого боку, Пентагон відмовився конкретизувати деталі. "Американська армія є найпотужнішою у світі, і ми забезпечимо, щоб американські сили та сили наших союзників і партнерів мали все необхідне для боротьби та перемоги, - йшлося в заяві.

Чутки про можливий зрив поставок зброї зі США

Як повідомляв УНІАН, раніше видання The Washington Post першим поширило інформацію, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення зброї, призначеної для України, на Близький Схід, бо війна в Ірані вичерпує запаси деяких з найбільш критично важливих боєприпасів армії США.

Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що життєво важливе американське обладнання для України в межах ініціативи PURL, в тому числі перехоплювачі, продовжує надходити до України. Однак він жодним чином не спростував, що поставки можуть зірватися в майбутньому.

