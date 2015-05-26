Під Маріуполем військові знищили КамАЗ бойовиків з піхотою і боєприпасами - Семенченко

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив колишній командир батальйону "Донбас", народний депутат Семен Семенченко.

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"Триває обстріл наших позицій з важкого озброєння. Вночі поранено бійця батальйону Донбас з позивним "Валет". У відповідь придушуються вогневі точки противника. Сьогодні протитанковим взводом батальйону Донбас знищено КамАЗ з боєприпасами і піхотою російських окупантів. На дорозі все заволокло димом, в рації суцільні матюки, істеричне "О-кання, А-кання", - йдеться в повідомленні.

За даними Семенченко, після кожного удару у відповідь окупанти "запитують" перемир'я.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 25 травня, в бою під Маріуполем загинув військовий, ще двоє поранені.