Військової російської техніки на кордоні з Україною вже втричі більше - ЗМІ

01:37, 28 травня 2015
Війна
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Російська армія збирає війська й сотні одиниць озброєння, включаючи мобільні ракетні установки, танки та артилерію на тимчасовій базі поблизу кордону з Україною.

Россия / REUTERS

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на кореспондента, який спостерігав ці озброєння цього тижня, передає Еспресо.TV.

Як зазначається, на багатьох транспортних засобах номерні знаки розпізнавальні знаки прибрані, а багато солдатів зняли відзнаки зі своєї форми. Агентство підкреслює, що таким чином вони збігаються з тими військовими на Донбасі, які Київ і його західні союзники вважають прихованими загонами Росії.

Озброєння, що знаходиться на цій базі, включає реактивні системи залпового вогню "Ураган", танки і самохідні гаубиці - всі види зброї, які використовувалися в конфлікті на сході України.

Як зазначає агентство, кількість військової техніки на базі зараз в тричі більша, ніж в березні цього року, коли журналісти були в цьому районі. У той час лише кілька десятків одиниць техніки були в полі зору.

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Як зазначає агентство, фото, зняте на базі на Кузьмінському полігоні, близько 50 км (30 миль) від кордону, є очевидним доказом російської військової присутності в цьому районі.

Велика ділянку ґрунтової дороги, що веде через степ від Кузьмінського полігону до українського кордону, має свіжий ремонт, що робить її більш прохідною для важкої техніки.

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