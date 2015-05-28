Кремль: питання про можливість вторгнення Росії в Україну недоречне

Про це представник Кремля заявив, коментуючи можливості вторгнення в зв'язку з перегрупуванням військ в Ростовській області, повідомляють РИА Новости.

Читайте такожСтолтенберг: У НАТО є багато доказів військової присутності РФ на Донбасі"Що стосується переміщення військових частин по території Російської Федерації, то питання треба задавати в міністерство оборони. А постановка питання, формулювання: готується вторгнення, — ми вважаємо недоречною як таку цю постановку питання", — сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН раніше, помічник генсека НАТО Трасивулос Стаматопулос вважає, що велика кількість військ, розташованих у прикордонних зонах на території Росії, здатна вторгнутися на територію України у стислі терміни, як це сталося в минулому році в Криму.