СК РФ заявив про порушення чергової справи проти українських військових

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це заявив його офіційний представник Володимир Маркін.

«За даними слідства, 26 травня 2015 року близько 20 години 15 хвилин невстановлені особи з числа військовослужбовців Збройних сил України та Національної гвардії України, виконуючи свідомо злочинні накази командирів та посадових осіб Міністерства оборони України та Національної гвардії України, здійснили прицільний артилерійський обстріл з важких видів озброєння калібру не менше 122 мм, що має високі уражуючі властивості, об'єктів цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями, у місті Горлівці», - заявив Маркін. При цьому він не уточнює, звідки у «слідства» дані про ситуацію з території іншої держави.

Читайте такожШтаб АТО спростовує звинувачення в обстрілі Горлівки українськими військовимиЗа його словами, в зону обстрілу потрапили житлові будинки на вулицях Планерна і Озерянівська, а також прилегла до них територія. В результаті цього артилерійського обстрілу загинули три людини, серед яких дівчинка 2004 року народження. Ще двом громадянам, в тому числі 2-річній дитині, заподіяно шкоду здоров'ю різного ступеня тяжкості.

Маркін стверджує, що слідство вважає, що нападники переслідували мету - «знищення національної групи російськомовних осіб, які проживають на території Донбасу. При цьому вони діяли в порушення протоколу про припинення застосування зброї на південному сході України і меморандуму до нього, а також положень низки міжнародних конвенцій, зокрема Конвенції про права дитини».

Представник СК зазначив, що російське законодавство, відповідно до ч. 3 ст. 12 КК РФ, дає Слідчому комітету право залучати іноземних громадян, які вчинили злочин поза межами Російської Федерації, до кримінальної відповідальності у випадках, якщо злочин спрямований проти громадянина Російської Федерації, а також у випадках, передбачених міжнародним договором РФ, якщо іноземні громадяни не були засуджені в іноземній державі.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня у Горлівці Донецької області в результаті обстрілу бойовиками міста загинули троє мирних жителів, ще четверо отримали поранення.

Згідно з даними прес-служби прокуратури Донецької області, 26 травня близько 19-ї години бойовики терористичної організації «ДНР» завдали масованого удару з важкої артилерії по житловому кварталу Горлівки.

«Під час обстрілу один зі снарядів влучив у житловий будинок в Центрально-міському районі міста, в результаті чого загинули троє мирних жителів - господар будинку, його 11-річна дочка, і ще один чоловік. Також поранення отримали ще четверо осіб, серед яких 10-річний хлопчик і новонароджена дитина», - йдеться в повідомленні.

За фактом нападу терористів «ДНР» на місто Горлівка розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт), повідомили в прес-службі.