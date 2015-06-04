Бойовики за день вже 4 рази відкривали вогонь по силах АТО в Широкиному

Про це повідомляє Штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці в соцмережі. "Вчора противник 6 разів запитував режим припинення вогню і кожен раз сам же його порушував. Сьогодні вранці противник вже зробив 4 обстріли позицій сил АТО в Широкиному", - наголошується в повідомленні.

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Так, з 5.00 до 6.00 вогонь вівся з 120-міліметрового міномета. В цей же час було зафіксовано безпілотник противника над позиціями сил АТО в Широкиному. З 7.00 до 8.00 противник вів вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

"За минулу добу супротивник здійснив 9 обстрілів позицій сил АТО в межах сектора «М»", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, при обстрілі противник застосовував три рази 122-міліметрові самохідні артилерійські установки, два рази - 82- і 120-міліметрові міномети, а також чотири рази стрілецьку зброю, кулемети, АГС і снайперські гвинтівки.

За минулу добу зафіксовано прольоти 7 безпілотних літальних апаратів - двічі над Маріуполем, двічі – в тилу сил АТО, а також по одному разу - над Мангушем, Талаківкою і Широкиному.

"Наказом командувача штабу АТО траса Маріуполь-Волноваха перекрита до особливого розпорядження. Це вимушений захід у зв'язку з активізацією російських найманців у північному напрямку від Маріуполя", - говориться в повідомленні.

Ситуація в межах сектора "М" залишається повністю контрольованою українськими військовими. Всі підрозділи перебувають на своїх позиціях і готові до будь-якого повороту подій.