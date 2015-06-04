Кремль радикально змінює стратегію, масштабний наступ бойовиків найближчими місяцями малоймовірний - аналітики

Москва радикально змінює стратегію своєї політики щодо окупованих територій Донбасу. Так, незважаючи на продовження поставок озброєння сепаратистським угрупованням, у найближчі 3 місяці ймовірність їх повномасштабного наступу малоймовірна.

Про це йдеться у звіті аналітичної групи Da Vinci AG, яким володіє УНІАН.

"Звертає на себе увагу активність російських кураторів, медіа та лідерів бандформувань щодо поширення інформації про готовність українських сил до переходу в наступ. За нашими оцінками, активність і цілеспрямованість поширення даної інформації обумовлена відсутністю сил і засобів для контролю особового складу незаконних збройних формувань (НЗФ) так званих "ЛНР" та "ДНР"", - йдеться у звіті.

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Аналітики підкреслюють, що загроза наступу сил АТО є на даний момент єдиним фактором, здатним зберігати управління підрозділами, бойовий і моральний дух і компенсувати відсутність процесів побудови економічної платформи, створення робочих місць, відновлення інфраструктури тощо. В цій же площині, за оцінками експертів, необхідно розглядати заяви «керівництва» так званої "ДНР" щодо планів наступу з метою розширення її кордонів до адміністративних кордонів Донецької області.

"Оцінка ситуації в регіоні дає підстави стверджувати, що Російська Федерація переходить від військового до політико-економічного сценарію вирішення проблеми, яка створена нею на Сході України", - наголошується у звіті.

Таким чином, аналітики Da Vinci AG переконані, що даний сценарій побудований на використанні внутрішніх кризових соціально-економічних процесів на території України з елементами гуманітарних кампаній.