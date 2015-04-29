Порошенко заявив про загрозу повномасштабного наступу бойовиків після "травневих"

Як повідомляє прес-служба президента України, про це глава держави сказав під час наради з головами районних державних адміністрацій, на якій назвав першим пріоритетом для влади значне підвищення ефективності Збройних Сил.

Президент повідомив, що останнім часом надходить багато тривожної інформації про численні спроби підірвати стабільність як ззовні, так і всередині країни. Він зазначив, що у такий час особливо важливо мати міцну владу.

За словами глави держави, надходять повідомлення про наміри незаконних збройних формувань на cході у другій половині травня перейти до активних наступальних дій.

Глава держави поставив завдання прискорити та забезпечити чітке дотримання графіків завершення будівництва фортифікаційних споруд. «Сьогодні це стало загальнонаціональною справою», – сказав президент.

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Глава держави в цілому висловив задоволення підсумками проведення четвертої хвилі мобілізації, зазначивши, що у деяких районах її рівень навіть перевищив 100 відсотків. В цих районах було продемонстровано «реальну сильну взаємодію між районною владою та населенням», підкреслив Порошенко.

«Країна здатна себе захистити. Четверта хвиля мобілізації сьогодні демонструє найвищий бойовий дух, найкращий рівень підготовки, в чому я мав можливість переконатися під час перших за останні двадцять років потужних навчань бригадного рівня, де брали участь всі наші десантні бригади, які вже діють в обстановці, максимально наближеній до бойової», – зазначив президент.

Він назвав проведення мобілізації найважливішим завданням для голів РДА. «З 27 квітня розпочалася друга в цьому році і п’ята загалом хвиля мобілізації, за успішність якої кожен голова відповідає головою», – наголосив Порошенко.

Говорячи про внутрішні загрози, президент повідомив, що сьогодні СБУ поінформувала про затримання в Одесі та Одеській області 18-ти осіб, які планували диверсійні акти у Одесі на початку травня. «Ми не дамо, не дозволимо дестабілізувати ситуацію. Ми вже навчилися протистояти і рішуче діяти», – заявив Порошенко.

Президент повідомив, що у травневі свята до охорони громадського порядку буде залучено 18,5 тисяч працівників МВС, 1200 – гвардійців та вперше до цього процесу долучаться волонтери. За словами президента, травневі свята стануть тестом на відповідність сучасним вимогам наших спецслужб та правоохоронних органів.