Штаб: ситуація в зоні АТО загострилась на Артемівському напрямку

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"В районі населених пунктів Семигорьє та Перше Травня найманці гатили по наших позиціях зі ствольної артилерії калібру 122 мм. В цьому ж секторі зі 120-мм мінометів тричі за ніч було обстріляно Ленінське. Біля Славковичів та Першого Травня по українських позиціях ворог бив з танків", - зазначають у штабі.

Також бойовики обстрілювали позиції сил АТО зі 120-мм мінометів у районі Опитного, Авдіївки, Шахти Бутовка, що на Донеччині, та Широкиного.

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Практично вздовж усієї лінії розмежування бойовики активно використовували стрілецьку зброю, гранатомети та крупнокаліберні кулемети, провокуючи українських військових.

"За ніч в зоні АТО було зафіксовано понад 10 прольотів ворожих розвідувальних БПЛА. Здебільшого в районі Луганська та на Артемівському напрямку", - додають у прес-центрі.