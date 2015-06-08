У Міноборони озвучили кількість військовослужбовців РФ уздовж кордону з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

“Вздовж кордону з Україною Росія утримує угруповання своїх військ, яке може бути використано для нарощування можливостей незаконних збройних формувань.

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"Загальна чисельність угруповання складає близько 55 тис. військовослужбовців та близько 3 тис. 700 одиниць основного озброєння і техніки збройних сил Російської Федерації", - сказав міністр.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Донбасі нині перебувають близько 42,5 тис. російських військових та бойовиків.