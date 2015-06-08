Росія за кілька років може удвічі збільшити кількість військ у Криму і розмістити ядерну зброю - Полторак

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

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Говорячи про Крим, Полторак зазначив, що у Криму значно збільшилася кількість озброєння і техніки.

"Якщо таким чином буде продовжено нарощення угрупувань, ми не виключаємо, що до 2017 року Російська Федерація може вдвічі збільшити чисельність своїх військ у Криму та сформувати там потужне об'єднання загальною чисельністю 43 тисячі осіб", - сказав міністр.

Крім того, Полторак зауважив, що, не зважаючи на міжнародні зобов'язання РФ, "існує висока ймовірність розміщення на території півострові носіїв стратегічної ядерної зброї".

"Фактично, Росія формує в Криму потужне угрупування військ для гарантованого утримання окупованої території і відстоювання своїх інтересів – все, що стосується України та інших держав", - сказав він.

Довідка УНІАН. З 27 лютого 2014 озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували і захоплювали військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі Володимир Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття в Росію Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб'єктів.

Практично всі країни світу не визнали територіального поділу України, засудивши дії Кремля.