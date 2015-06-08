Міністр оборони про озброєння бойовиків: вистачило б для середньої європейської держави

На Донбасі нині перебувають близько 42,5 тис. російських військових та бойовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО у Києві заявив міністр оборони Степан Полторак.

Він наголосив, що Росія продовжує виступати головним організатором та спонсором збройного протистояння на сході України, крім того, триває приховане постачання зброї та підготовка збройних формувань.

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«На сьогоднішній день спільне угруповання збройних сил РФ та незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях Донецька і Луганська нараховує близько 42,5 тис. осіб», - сказав Полторак.

За словами міністра, «лише танків вони мають 558 одиниць, а бойових машин, артилерійських систем та іншого озброєння - такої кількості озброєння, як мають ці угруповання, вистачило б для середньої європейської держави».